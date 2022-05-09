年僅30歲的徐宇佑，曾是基測失利的小子，進入崴立機電公司13年，積極上進的敬業精神，獲得主管與高層賞識，如今擔任生產部課長已5年，成為最年輕的產線主管。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

中科后里園區崴立機電公司生產部課長徐宇佑年僅30歲，曾因基測失利無法就讀理想高中職，在外公鼓勵下，參加勞動部產學訓合作訓練，一路半工半讀，25歲就獲拔擢，成為全公司最年輕的主管，年薪近70萬元，成就自己的夢想。

徐宇佑表示，國中時期愛玩荒廢課業，基測成績考太爛，原想就讀高職夜間部，但外公卻擔心他學壞、強力反對，某天眼尖從報章看到一小篇招生報導，拉著他前往彰師大附工報名。

選讀精密機械科後，高一在校上課學理論、技術，高二就到台中職訓中心住宿受訓，白天接受專業技能訓練，準備考證照，晚上則在中心教室修習高二學業，高三時以第3名成績優先進入崴立機電在職訓練，白天工作、晚上再搭小巴回中心上課。

徐宇佑個性早熟獨立，從月薪17280元的基層工讀生做起，且堅持繼續升學，勤益科大精密機械系畢業後，在公司總經理鼓勵下，再攻讀工業管理研究所，取得碩士學位。平日上班、假日上課，曾長達3年全年無休，也不以為苦；敬業精神讓他在研究所畢業後，一退伍就晉升課長。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，產學訓合作訓練計畫，讓青少年取得學位，並透過政府職訓資源、職場實務訓練，來強化就業技能，邊念書邊累積工作經驗，成為具有技術力、穩定力及競爭力的優質人才；自2006年開辦以來，訓練績效廣受多方肯定，更讓許多現行學制無法獲肯定的青年學子，學得一技之長、找回自信。

林淑媛說，今年招生計畫開跑，與台中高工、台北科大、勤益科大及南開科大合作開辦，提供294個招生名額，讓你技能、證照、就業、學位一次到位，歡迎29歲以下國、高中及大專畢業生踴躍報考，用技能開啟未來無限可能。

中彰投分署表示，本計畫採各校獨立招生，共有精密機械、工具機與精密模具設計製造、機電控制、冷凍空調與能源、汽車修護、汽車車身技術、家具及裝潢木工等7個職類，報名資格、期程可參考各校招生簡章，或撥打服務專線（04）23592181分機1279、1256及1258諮詢。