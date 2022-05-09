2022湯優盃世界羽球團體賽，中華男子羽球隊在男子湯姆斯盃世界男子羽球團體賽小組賽第2戰，前三點打完3比0領先德國隊，也提前確定勝利，加上同組另一場印度4比0提前擊敗加拿大，同屬C組的中華隊和印度隊，將同以2連勝確定晉級8強，兩隊11日下午3點爭奪分組第1。

第1點男單周天成在先輸1局劣勢下再度面對一場三局大戰，以20比22、21比15、21比14擊敗世界第64選手魏斯克森（Max Weisskirchen）；第2點男雙由東京奧運金牌組合李洋／王齊麟掛帥，34分鐘以21比16、21比18解決塞德爾（Marvin Seidel）／沃爾克（Jan Colin Volker）；第3點男單「羽球王子」王子維同樣歷經打滿3局的逆轉勝，15比21、21比18、21比16力退世界排名84的施菲爾（Kai Schaefer），雖然中華隊提前勝出，但小組賽需打滿5點，因此最後兩點也要完成。

稍後晚間8點優霸盃世界女子羽球團體賽，中華女子羽球隊第2場小組賽排點也出來，為了鞏固2連勝機會，戴資穎繼續擔綱第1點單打重任，迎戰澳洲世界排名第72的華裔選手陳煊渝，兩人過去在BWF賽事交手過一次，是在2018年世錦賽，當時小戴直落二勝出；第2點女雙許雅晴改和林琬清搭，第3點單打許玟琪，第4點女雙李佳馨搭鄧淳薰，第5點單打陳肅諭。