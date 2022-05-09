訊連科技（5203）今年強攻人臉辨識，宣布推出專為開發人員打造的人臉辨識API平台FaceMe Platform，將可以幫助開發人員透過API形式，將各項人臉辨識功能整合至各種系統、工作流程或IoT解決方案中。訊連董事長黃肇雄表示，今年將加大力道孵化人臉辨識FaceMe成為具規模的事業體，期望在三年內將人臉辨識營收做到1,000萬美元的規模。

訊連科技近年來積極布局人臉辨識業務，這次針對開發人員推出API平台FaceMe Platform，黃肇雄指出，在開發過程中發現，客戶既想運用FaceMe的人臉辨識技術，又希望同時保有自行開發的彈性，因此推出全新的平台，讓開發人員能彈性依據自身需求，打造專屬的人臉辨識應用。

FaceMe Platform提供一系列人臉辨識API，例如臉部特徵值擷取、1：1人臉比對、1：N人臉搜尋、影像分析、影像品質檢測、人員分群等，提供各項開發人臉辨識應用所需之核心功能。訊連表示，FaceMe Platform也具備API測試工具，開發人員僅需最少的手動編碼就能完成測試，大幅節省IT人力。

黃肇雄表示，人臉辨識屬於訊連三大成長型業務之一，今年將加大力道孵化人臉辨識成為具有規模的事業體，目前人臉辨識已經切入FinTech、smart office、smart retail等垂直領域，黃肇雄表示，全世界的應用越來越多，且隨疫情趨緩，全球B2B展會恢復，訊連也將積極參展拓展業務，力拚三年內人臉辨識營收要從現在的50萬美元成長至1,000萬美元的規模。

以訊連整體營運狀況來看，第一季稅後淨利0.43億元，年增42.6％，主要是因為受到業外表現優於去年，包括受惠於台幣不再升值帶動，今年第一季外匯收入1,635萬元，優於去年同期外匯損失630萬元；加上轉投資玩美移動今年第一季已經不再認列虧損，帶動首季稅後淨利年增逾四成，單季EPS為0.55元。

目前訊連三大產品線營收比重逐年增長，至今年第一季已來到67％，且其中來自訂閱制的營收達658萬美元寫下新高。黃肇雄表示，這代表訊連已轉型訂閱制成功，對公司長期發展健康且正向。

展望2022年營運，黃肇雄表示，2022年～2024年開始訊連將啟動第二階段轉型，目標是要擴大投資、快速成長，將加大力道孵化人臉辨識業務。此外，黃肇雄也看好影片編輯市場仍有相當大的成長空間，接下來將推出在線編輯服務（online editing service）以及共享式的社交平台，他表示，2025年全年影音創意編輯軟體市場將有8％～9％的年複合成長率，看好未來仍有相當大的發展空間。