國民黨主席朱立倫上任後推動「同舟計畫」，迎昔日黨員回黨，有30萬信眾的悟覺妙天禪師也將以榮譽黨員身分回黨，而妙天大弟子，曾擔任過國民黨立委的民國黨前主席徐欣瑩，明天將率100名青年一起入國民黨，朱立倫也親自出席歡迎。

徐欣瑩原本是國民黨籍，2012年以全國第一高票當選新竹縣立委，2015年徐欣瑩退出國民黨，創立民國黨，2018年徐欣瑩參選新竹縣長失利，但卻擊敗民進黨候選人成為竹縣第二高票。2020年立委選舉中，民國黨解散併入妙天創立的國會政黨聯盟，徐欣瑩也列當時不分區提名第一位。

國民黨推動同舟計畫，讓不少前任黨員回歸國民黨，據了解，國民黨確定會頒給妙天榮譽黨員證書，會在適當時機發布。徐欣瑩明天則會率百名青年到國民黨中央黨部申請入黨，朱立倫也會親自到場。

外傳國民黨打算派徐欣瑩參選新竹市長，不過黨務人士皆否認此事，國民黨祕書長黃健庭日前被問及此事，也說國民黨目前沒這樣的規劃。且據了解，新竹市議會已經進行內部民調，希望共推新竹市議員林耕仁代表參選新竹市長，林耕仁不僅取得議會黨團支持，也已經積極備戰，國民黨中央若突然提名徐欣瑩，恐引起地方反彈。不過選在此刻敏感時機，徐欣瑩率百名青年大聲勢入黨，難免遭外界揣測。