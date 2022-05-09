據《路透》報導，受疫情影響，中國大陸4月出口增長放緩至僅有個位數，同比增長3.9%，雖然略好於分析師的預測，但仍為近2年來出口增長率最低的月份。一如外界所預期，各地疫情封控措施限制了企業生產與消費，對整體經濟成長造困境。

報導指出，4月份以美元計算的出口同比增長3.9%，較3月份報告的14.7%增幅大幅下降，但略好於分析師預測的3.2%。這是自2020年6月以來的最低增速。至於4月份進口幾乎沒有變化，較下降0.1%的3月份略有改善，比《路透》調查預測3.0%有收縮。

疲軟的外貿數據顯示，佔大陸國內生產總值約1/3的對外貿易正在失去推動經濟復蘇的動力，幾個城市的封鎖令讓上海等主要工業中心的供應鏈陷入困境，加劇了中國經濟復蘇一步放緩的風險。

智信投資研究院一在一份報告中表示：「中國疫情導致生產與供應鏈出現嚴重困難，而東南亞國家在由復蘇轉為擴產，一定程度上替代了中國出口。」凱投宏觀經濟學家則表示，出口的主要不利因素是外國需求減弱，對歐盟與美國出貨量降幅最大，這2個市場面臨高通貨膨脹導致一般家庭實際收入減少。尤其電子產品出口的下降尤為明顯，顯示疫情讓全球對中國商品的需求減少。

北京與上海的疫情影響了企業開工規模與商品運輸，4月份工廠營運收縮更加劇烈。位於商品交易中心義烏的外貿經理人員表示，受疫情的影響，該市只有 20-50% 的商店營業。

“（疲軟的進口需求出現在）經濟下行週期和新冠疫情的打擊下，”施說。“生活已經夠艱難了，碰巧下雨的時候我們的屋頂漏水了。”

此外，分析師表示，烏克蘭戰爭風險加劇、消費持續疲軟以及房地產市場長期低迷也對經濟增長構成壓力。

由於全國失業率處於近兩年高位，當局已承諾在政治敏感的一年提供更多幫助以提振信心並避免進一步失業。

一些分析師警告，經濟衰退風險上升，如果北京不放鬆新冠疫情政策，政策制定者必須提供更多刺激措施，才能實現 2022 年約 5.5% 的官方增長目標。經濟學家偉預計，由於供應問題持續存在，5月份出口增長也不樂觀。