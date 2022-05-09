國內今(9)日新增40263例本土個案，雖然比起7日及8日，已經連2天確診數下降，不過根據疾管署最新公布的全國確診地圖，目前全台已有6個縣市今年累計破萬例確診，都呈現深咖啡色，其中新北市更飆破13萬例，全台今年累計已有37萬0919例本土病例。

目前全台已有6個縣市今年累計破萬例確診，都呈現深咖啡色。(圖/疾管署官網)

疾管署今天下午14：31更新的本土病例地理分布圖顯示，目前呈現深咖啡色（13645～136474例）的縣市有新北市136474例、台北市72761例、桃園市57799例、台中市19073例、基隆市16016例、高雄市15173例，其中新北市為全台最多，已飆破13萬例。

呈現次深褐色（4360～13644例）的縣市有台南市9055例、花蓮縣7450例、宜蘭縣7448例、新竹縣5796例、屏東縣4804例；橘色縣市（1651～4359例）有彰化縣3914例、新竹市3158例、雲林縣3019例、苗栗縣2457例及台東縣1884例。

淡橙色的縣市（125～1650人）有南投縣1572例、嘉義縣1437例、嘉義市995例、澎湖縣328例、金門縣182例；淡黃色的縣市（0～124人）為連江縣124例，累計從今年1月1日至今，全台已有37萬0919例本土病例。