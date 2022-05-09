今天俄羅斯迎來二戰勝利日大閱兵慶典，外媒報導現場普丁還進行「激勵人心」的演講，要士兵們別畏懼、別懷疑，相信正在做的事絕對是國家最不可或缺的力量。然而，有消息指出，普丁似乎藏了心事，整場典禮表現得悶悶不樂，原因是自己最愛的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）竟「意外懷孕」，憤怒之餘也擾亂了出席「勝利日」的好心情。

38歲的前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被外界認為是最能操控普丁決策的女人，人稱「地下第一情婦」。《每日鏡報》8日引述俄羅斯政客索洛維耶夫（Valery Soloviev）的言論，他自稱潛入克宮內部暗網，發現卡巴耶娃意外懷孕的消息，普丁得知後氣炸。

消息人士指出，普丁最近看起來悶悶不樂，似乎正為了一些事情煩心擾神。

早前外媒報導，因為卡巴耶娃超霸氣的個性，治得普丁服服貼貼，外加強硬施壓，普丁才願意結束與前第一夫人、也就是正宮柳德米拉(Lyudmila)將近30年的婚姻。據了解，這段地下戀情還為國家增產報國，卡巴耶娃分別於2015年及2019年產下2名兒子，雖然生產時孩子的爸沒有在場，但據說普丁派了相識數十年的婦產科醫師好友幫忙接生。

消息曝光後，社交平台上一票網友好奇，到底孩子的爸是誰，有人嘲諷「難道是保鑣？富豪？郵差？」還有人表示，「戰爭夠煩了，普丁健康狀況夠未知了，現在最愛的她又懷孕，普丁撐得下去嗎…」