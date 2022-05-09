梁赫群（左起） 何如芸、張本渝、謝祖武、張耀仁、方語昕、尹昭德一同觀看《婚姻結業式》完結篇直播。。（華視提供）

熟齡情感新關係《婚姻結業式》8日播出精彩完結篇，駱誠與美惠的情感最終走向，引發網友熱議討論，「回歸家庭」與「追求愛情」兩派網友各自表達立場，網友紛紛期待最後一集的到來，而在完結篇映後直播活動中，演員們也齊聚一堂，陪觀眾暢聊一路以來的《婚姻結業式》酸甜苦辣。

《婚姻結業式》在華視與公視台語台收視皆開紅盤，華視平均收視達0.89（四歲以上收視），超過19.3萬人觀看，公視台語台更是創下10集播出以來最高，直逼開台最高收視紀錄。

收視最高落在謝祖武與張本渝回到高中母校表演魔術，兩人開心幸福的模樣，時光彷彿回到高中時期，在台下的尹昭德看著張本渝發自內心的笑容，決心放手要給張本渝自由，另一方面夏如芝卻跟謝祖武下最後通牒：「你如果不相信我，你也會失去我」，依舊表達死守婚姻的態度。在戲外，夏如芝說：「小雪當下其實就是要駱誠自己好好思考，兩人婚姻到今天這樣的局面，真的是小雪一個人的問題嗎？如果他夠成熟，在高中就不會因為別人的耳語而放棄美惠，要他再一次好好思考，到底是所謂的真相重要還是家庭重要。」

另一段亮點則出現在歷經婚姻感情風暴的六人，彼此在餐廳做最後告別，張本渝自知無法與謝祖武修成正果，強忍著遺憾退出高中同學的群組，何如芸幾經思索後決定回到大律師丈夫的身邊，含淚與馬力歐告別。對於結局的安排，在《婚姻結業式》完結篇映後直播中，張本渝與何如芸也感動到紅了眼眶，情緒久久無法平復，直呼：「結局實在太令人糾心了！」

張本渝含著眼淚地說：「其實我滿喜歡這個結局，因為反應在現實人生，很多東西就是會很完美的轉身錯過，雖然有遺憾，但也是一種美。」張本渝也對結局有另一番解讀：「駱誠與美惠兩個人約好每年碰一次面，駱誠可能都有去只是沒碰到，雖然最後一幕兩人還是錯過，緣分還沒到，但至少兩個人慢慢地越來越接近。」

謝祖武則說：「駱誠還是有責任感的人，既然結婚就無法甩開一切就走，當然駱誠心中還是有點懦弱的成分，擔心離開家庭後會被千夫所指。」而謝祖武也回應張本渝說：「我覺得駱誠在前兩年的時間先整理自己，雖然準備好了，沒想到還是錯過。」另外眼尖的網友發現，結局那幕，謝祖武與張本渝手上都沒戴婚戒，似乎也隱藏著結局的彩蛋。

在映後直播中，何如芸也分享一路以來《婚姻結業式》的心情：「成年人面對感情的態度不一定要擁有，希望對方可以更好，甚至是帶著自己給的祝福讓對方活得更好，這才是成年人面對感情的成熟態度，結局不一定要誰真的跟誰在一起，這也是更貼近我們這個年齡層的實際感情狀況。」回想起整個拍攝過程，何如芸說：「最後在餐廳那場戲，剛好是殺青戲，劇中跟大家一一擁抱，感覺像是畢業的感覺，所以眼淚真的也不自覺地流下來，很捨不得大家。」梁赫群補充說：「最後餐廳那場戲，現場氣氛雖然很歡樂，但卻有種離別的感覺，回想起來也是滿多回憶跟感動。」對於結局的安排，梁赫群說：「或許不完美就是完美的結局。」

在映後直播尾聲，現場也來了神秘嘉賓-《再見之後》張耀仁、尹昭德、方語昕到現場，並獻上橘子花籃預祝《婚姻結業式》完結篇收視可以再創佳績，也希望《再見之後》能傳承《婚姻結業式》的好收視好口碑，收到橘子花籃，謝祖武還笑說：「這是不是從美惠家果園摘來的。」瞬間炒熱現場歡樂氣氛。

《再見之後》男主角張耀仁分享新戲看點：「再見之後是全台語的都市愛情故事，題材新穎還帶點科幻色彩，最特別的是結合在地台中后里薩克斯風文化，希望可以讓更多觀眾能了解在地的美，相信觀眾在收看的時候一定會有耳目一新的感覺。」謝祖武也推薦：「看預告感覺很好笑又深刻，相信再見之後是部好戲，而且應該也跟婚姻結業式有點像，都會讓人笑中帶淚，感動又歡笑之餘，心裡還會有些感觸，相信再見之後收視也可以創佳績。」最後張本渝也向觀眾喊話：「雖然婚姻結業式圓滿結束，但希望大家看好戲的習慣跟力量可以延續到再見之後，因為這齣劇有優質的題材與演員，觀眾一定會很喜歡也祝福收視長紅。」

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》5月15日起接力超夯熟齡情感新關係《婚姻結業式》，由黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威、苗可麗、伊正、應采靈、章家瑄攜手演出，全劇由經典的《小王子》金句貫穿每集主軸，呼應在人生道路上，從再見「之後」所帶來的療癒的力量與浪漫的感受。每週日晚間8點公視台語台、晚間9點華視頻道播出。