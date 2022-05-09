長榮鋼鐵今日召開法說會，由董事長林耿立主持，總經理劉邦恩報告營運概況，對於董監改選未演先轟動，長榮鋼表示，所提名的林耿立在長榮鋼待了超過30年，不只豐富經驗與專業技術帶領公司團隊改善製程、提升技術工法，陸續完成多項指標性工程，對未來的業務規劃也多所掌握，有信心帶領長榮鋼再創高峰。

長榮鋼近年來公司營運表現亮眼，本業及轉投資收益皆獲利甚佳，根據Q1財報，營收達33.9億元，稅後淨利 4.1 億元，EPS為0.82元，獲利逐年增加。

林耿立由基層職員做起，在長榮鋼鐵服務已39年，其中在鋼構各單位之歷練超過34年，從鋼構之接單、設計、備料、生產，到工地施工管理，每個作業環節都非常嫻熟，奠定長榮鋼鐵在業界的地位。長榮鋼總經理劉邦恩自1989年進入公司，即進入鋼構部門服務，歷練過各個單位，迄今也超過33年，林董事長和劉總經理的專業技術經驗與管理能力，絕對是最值得信賴的經營團隊組合。

除林耿立獲公司派提名擔任董事，柯麗卿自2007年起擔任長榮鋼鐵董事，對於該公司以及轉投資環保事業的發展決策與管理，都實際參與討論，奠定公司良好的發展基礎。維達開發所提名的李孟玲，擔任長榮鋼鐵董事也超過20年，也屢屢提供許多工程相關的寶貴專業意見。

三位獨立董事，李冠賢會計師，連元龍律師，蔣瑞琴律師，自長榮鋼鐵公開發行以來，無論財會作業、內部控制制度、內部稽核，以及薪酬福利制度等各項管理規章、辦法、作業，都適時提出多項先進指導，使公司各項作業更趨完善。

長榮鋼鐵營運成果穩定成長的原因之一，是將原經營鋼筋業務的新竹廠轉型為生產鋼構，因鋼筋競爭激烈，公司又沒有煉鋼爐，經營非常辛苦但難以獲利。2018年長榮鋼董事張國華掌握先機，提議新竹鋼筋廠立即轉型為生產鋼構；轉型後2020年起產量穩定提升，正好趕上最近3年供不應求的鋼構市場需求，目前新竹廠也已能穩定獲利。

鋼構本業之所以供不應求，主要是國內公共工程、建築及廠房持續推動、台商回流、高科技業積極擴廠等因素。長榮鋼指出，鋼構市場至少還有一到兩年的榮景，目前長榮鋼月產能約在1.3萬噸至1.4萬噸之間，但訂單能見度已看到明年。