全台疫情連續三日本土確診病例維持在4萬多名，且不增反降，台中市也呈現相同數據，對此，台中市衛生局長曾梓展表示，中央已不將確診者同班、同職場或同場域接觸者列為居隔對象，可能因此有很多人接觸者未去做篩檢，他也呼籲，有接觸風險者應做好自我健康管理，避免脫口罩和人聚餐和接觸。

全台疫情狂燒，本土確診人數連續數周呈指數型成長，唯3日根據中央流行疫情指揮中心公布全台本土確診人數：7日新增46377人、8日新增44294、9日新增40263人；而台中市則7日新增2517人、8日新增2358人、9日新增2099人，新增確診，無論是全國或是台中市已接連3天本土確診病例不增反減。

對此，衛福部長陳時中在記者會中表示，可能是母親節連假，假日篩檢人數較少所致；台中市衛生局長曾梓展9日在中市疫情指揮中心被問到相同問題，他則表示，因中央目前已將確診者匡列隔離，由同住家人、同班同學、同職場九宮格以及同場域工作者縮減為同住家人或同宿舍室友，不排除因此少了很多原本匡列要採檢者去採檢。

曾梓展也語重心長表示，不用匡列採檢，並不代表沒有接觸風險，他呼籲，只要有接觸風險者，仍應外出全程戴口罩，並避免與人脫口罩用餐或接觸以及搭乘公共運輸工具，做好自我健康監測。

據悉，疫情一開始前，確診匡列隔離以密切接觸者為主時，1人確診約匡列16人，這波疫情大流行後改匡到同住家人、同班同學、同職場九宮格以及同場域工作者1人確診約匡列6到7人，5月8日起實施匡列居隔新制，只列同住家人，匡列人數再限縮減少到2至3人。