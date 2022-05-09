陽明海運（2609）公布今年4月營收寫歷史次高，營收368.65億元，月減2.64％、年增69.9％。陽明表示，大陸地區出口貨載受華中疫情升溫、上海封控影響，致合併營收較3月378.63億元減少9.98億元，減幅約2.64％。

若與去年同期比較，因供需缺口持續存在，使平均運費較去年同期大幅上漲，陽明4月合併營收仍較去年同期增加151.67億元，增幅為69.9％。

陽明指出，俄戰爭持續、上海與北京等大城因疫情升溫採取封控措施，影響整體貨量，使市場運價水準持續走跌。但隨著大陸防疫封控後有序復工，製造業出貨將湧現，可望迎來較強勁的市場需求，預期供應鏈壓力將再度升高，使運輸效率短期內仍難以恢復正常水準。

展望後市，即將進入海運傳統旺季，美國線新長約價格啟動，預期在市場需求穩定下，有助於支撐市場運價維持高檔，雖美西碼頭勞資合約談判協商在即，對於今年海運市場審慎樂觀。