受到封城影響，正文科技（4906）4月營收開出低盤，僅來到15.8億元，較去年同期的21.07億元下滑25.01％，也較3月的18.63億元下滑15.16％，一舉寫下今年新低。另累計前四月營收為67.55億元，也較去年同期的73.48億元下滑8.06％。

正文指出，中國大陸地區自3月底開始執行封控政策，直接影響到昆山廠製成品的輸出及部分零組件的輸入，此外，封控政策也對整體供應鏈造成結構性的負面影響是4月營收走弱的原因，所幸昆山廠已在4月29日晚間開始復工，產能有望逐步拉升。

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