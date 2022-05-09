屈中恆（左）與Vicky結婚將滿20年。（TVBS提供）

陳漢典在《原子少年》直言想加入男團活動。（TVBS提供）

TVBS原創實境節目《來吧！營業中》被網友喻為2022最強實境綜藝節目名不虛傳，4＋全體平均收1.24、25-48女有線台全體平均收視高達2.39，Netflix也連續兩週位居排行榜第一名屹立不搖！最新一集中，屈中恆跟老婆Vicky、黃小柔和先生、柯有倫和老婆、Dareen邱凱偉與老婆四家人在「老屋」歡度母親節。

今年結婚將滿20年的屈中恆及Vicky，感情鶼鰈情深，為了給Vicky一個驚喜，屈中恆特別準備了Vicky最愛的香檳，深情告白之餘還獻上一吻。柯有倫也偷偷準備花束，下跪跟老婆說聲「辛苦了」，真情流露的柯有倫邊講邊落淚，逼得老婆也流下感動的淚水。

身為最強助攻的炎亞綸，從吧台拿出香檳給柯有倫夫妻，起鬨兩人喝交杯酒再深情地獻上一吻，節目播出後，炎亞綸也留言「光想就感動」，該片段也為節目衝出收視高點2.48。

另外，《原子少年ATOM BOYZ》上周播出導師合作賽，Ella、JPM、陳漢典接連炒熱節目熱度，最後的幕後訪問，火星團員何書瑋、夏浦洋爆料團員裡誰最有偶包引起觀眾好奇，收視高達0.86。

陳漢典帶領天王星合作〈先不要〉的片段，舞台魅力獲得評審讚賞，直呼要讓陳漢典完成「加入男團」的心願，周湯豪也笑說：「你站在男團裡，毫無違和感。」這段高水準的表演，為第二收視高點0.81。