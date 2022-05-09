俄烏戰火持續延燒，全球首富馬斯克（Elon Musk）啟動星鏈（Starlink）服務，確保烏克蘭當地網際網路連線，但這些援助也引來俄方不滿，俄羅斯航太負責人羅戈津（Dmitry Rogozin）指控馬斯克提供星鏈給烏克蘭軍隊，放話要他為此給個說法；馬斯克也發起不自殺聲明反擊「如果我離奇死亡，很高興認識大家」。

馬斯克旗下的美國太空探索科技公司（SpaceX）在俄烏戰爭爆發之初，就啟動星鏈服務維持當地網路運作，但他也因此與俄方發生激烈的「口水戰」；馬斯克周日（8日）貼出羅戈津向俄媒發出的訊息，內容稱俄羅斯從俘獲的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅參謀長Dmitry Kormyankov的供詞得知，「馬斯克曾透過直升機運送，向『納粹亞速營』和海軍提供星鏈設備」。

羅戈津怒轟，馬斯克為烏克蘭法西斯勢力提供軍事通訊設備，「無論你怎麼裝傻，你都必須像個大人一樣為此給個說法」。

針對這項指控，馬斯克絲毫不以為意，更揶揄「如果自己離奇死亡，很高興認識大家」，但其母梅伊（Maye Musk）卻十分火大，在底下回應這一點都不好笑，嚇得馬斯克趕緊像媽媽道歉，保證自己會努力的活下去。