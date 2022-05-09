台中市莊姓女子去年10月間，在網路上販售知名連鎖餐廳餐券，邱姓網友1次買6張付清，莊佯稱已出貨，邱未收到再被推銷買10張送1張，邱認為划算再追買6張，陸續匯款後卻未收到餐券，又被斷聯，於是向霧峰警分局報警，莊女辯稱因車禍住院來不及退款，雖全數退款，台中地檢署9日偵結仍依詐欺罪嫌起訴。

起訴內容指出，43歲莊姓女子去年在網路販售連鎖餐廳餐券優惠促銷訊息，邱姓網友向莊購買6張，匯款3213元，卻等不到餐券，莊稱於同年11月14日配達，趁機向邱推銷，再追加買4張餐券，送1張餐券，邱爽快加碼匯款2156元、638元買4張同1家餐券、2張另外1家餐券。

邱姓網友應該要拿到12張餐券，仍遲遲等不到莊女出貨，還被解除通訊軟體好友關係，邱向網路賣場反映，獲得3213元的退款，報警後在偵訊期間邱循線找到莊女，莊女承諾全退款2156元、638元，卻失聯。檢警訊問時發現，莊女確實在網路賣場刊登販售餐券訊息，邱也有匯款紀錄。

莊女辯稱，有要退款給邱，卻剛好發生車禍意外住院，沒有辦法上網處理後續，認為自己沒有涉嫌詐欺。檢警調查，莊女所稱的車禍意外住院時間，並無屬實，雖然莊女已在案件偵查期間，已將邱姓網友款項全退還，但檢方認定仍構成詐欺罪，偵結起訴。