蔣三省（左）與游美齡。（JMS蔣三省音樂提供）

蔣三省擔綱製作台視60週年台慶大戲《美麗人生》原聲帶，太座游美齡唱demo獲台視青睞，成為片尾曲〈上深的願望〉主唱人，隨著戲進入熱播，衝出冠軍好成績，〈上深的願望〉也成為街頭巷尾大熱歌曲，不少人好奇「游美齡」這位新人是誰？對人稱「蔣師母」的游美齡來說，簡直是直接「出道」，她感謝地說：「這是最棒的母親節禮物。」

8日母親節，游美齡今年的禮物按照往常蔣三省老師都請她「自己處理」，一樣是由她自己挑選、蔣老師刷卡買單，昨入手了她最愛的粉紅小包包，讓她開心得不得了！今年母親節也因為疫情，由兒子蔣榮宗負責外帶豐盛大餐，「我們一家三口與婆婆一起聚餐過節」。讓游美齡最感動的是，愛子蔣榮宗主動邀請爸媽唱歌，還主動表示要幫二老掌鏡拍攝，讓游美齡非常感動，「因為一直以來，我都是他們的工作人員，為父子掌鏡」。

游美齡因〈上深的願望〉受關注，這已是她二度獻聲於原聲帶，第一回是在台視2020年八點檔大戲《生生世世》中，與金曲歌王許富凱（Henry）對唱〈雙雙對對〉，當時也是獲台視欽點出位，而在這回最新的《美麗人生》連續劇中，游美齡更上層樓，居然只讓電視台聽到demo，就不做第二人想，青睞由她灌錄〈上深的願望〉，並擔當片尾曲大任，讓她覺得又榮幸又意外。