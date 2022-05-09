美喆-KY（8466）9日公布4月合併營收3.96億元，創歷年同期新高，並較去年同期3.06億元成長29％。累計2022年1月至4月合併營收14.05億元，同步改寫歷年同期新高，年成長34.88％。

展望2022年第二季，美喆指出，維持審慎樂觀看法。

雖近期中國疫情逐步升溫、國際政經情勢多變，美喆指出，手中業務接單、出貨仍在可控範圍，集團仍持續深化外銷代工與自有品牌業務整體接單表現，並全力衝刺美洲地區業務動能。

美喆表示，目前整體訂單能見度仍保持良好水準，加上台幣、人民幣兌美元貶值、原物料價格回穩等，都對集團整體營運創造有利條件。

除此之外，美喆指出，台南新廠SPC石塑地磚產品已進行送樣並已獲接單實績 。同時也開始移轉部分台灣地區SPC訂單至台南廠生產，隨著訂單逐步認列、並積極推動台南新廠產能開出計畫，有助於創造集團新一成長引擎。