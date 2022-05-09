新冠疫情未歇，普生（4117）因客戶下單力道增溫，4月營收2,974.8萬元，月增28.37％；前四月營收1.24億元。普生表示，東南亞RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑等新冠肺炎檢測產品訂單持穩，近期亦明顯感受到來自台灣客戶明顯詢單需求，搭配生產流程優化調整，有助營運動能再推進。

全球各地區疫情延續，普生旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測僅需10-15分鐘的反應時間、RT-PCR核酸試劑僅需1～1.5小時的反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，且皆超過九成以上的檢測準確率。

普生指出，台灣近期疫情快速擴散，確診人數持續創新高，加上試劑原料缺料影響，進一步加劇整體PCR、快篩試劑供需缺口，除積極掌握原料交期，並同步拓展旗下專業版抗原快篩產品業務，4月中下旬已有小量抗原快篩產品銷售貢獻。

展望後市，普生除深化旗下新冠肺炎相關產品銷售及擴大全球經銷布局，並持續拓展液態活檢、CDMO（委託開發及生產）等業務發展，其中看好全球精準醫療趨勢發展，積極推廣旗下CellBio新一代循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，並持續推動與全台各大醫院、診所合作銷售契機，以耕耘台灣癌症篩檢市場商機。

另外，普生旗下「oh care歐克威爾」自有品牌除有良好產品線布局、異業結合推出聯名產品、抗菌防護產品等系列，皆取得良好銷售成績，與克麗緹娜集團合作之抑菌蛋白應用相關產品，於全中國線上、線下擴大銷售通路，拉升中國地區營收表現。