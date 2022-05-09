國內資訊系統整合商大綜電腦（3147）9日召開董事會通過111年第一季財報，公司發言人洪明和表示，第一季營收7.8億元，每股盈餘1.60元，創掛牌以來新高。雖然因資訊產品交貨期延長6個月以上，造成今年營收比去年同期下降，但整體毛利率由去年同期的15.16％提升至今年的17.77％。

展望未來營運，大綜電腦在海外市場的投資發揮綜效及去年開始投入的國內綠能的開發案場，預期在第三～四季能夠貢獻111年獲利，大綜電腦表示，公司去年EPS創歷史新高，今年將更拚更上一層樓。