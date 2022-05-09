長榮集團寫下史上最旺Q1，海運、航空、鋼鐵三大事業體都交出獲利成績單，今日公布財報的長榮鋼鐵第1季營收達33.9 億元，稅後淨利 4.1 億元，EPS 為0.82 元，獲利逐年增加，除鋼構本業，轉投資環保事業也很穩定，將是名符其實的小金雞。

長榮鋼鐵轉投資的兩家環保事業欣榮企業公司和水美工程公司，雖然焚化爐都已運轉二十年，但維修及營運管理良好，所以每年獲利情況都非常穩定，這兩家公司設備的整建和擴建工作，也都按照既定計畫持續進行。

長榮鋼鐵2018年轉投資成立的環保事業-榮鼎綠能公司，雖然建廠期間連續遭受到一波波國內外疫情影響，無論國外設備進口、外籍技師入境、或是國內工地缺營造工人等諸多不利因素，但也能克服種種困難，目前為試營運期間，預計2022年下半年可正式商轉，可望為公司再帶來穩定可觀轉投資收益。

長榮海運則持續寫下獲利驚喜，第1季合併營收為1708.24億元，季增9.49％，年增89.9％， 稅後盈餘為1013.59億元，首度超過千億元，季增25.54％，年增18 0.9％，成長1.8倍，每股純益(EPS)為19.16元。營收、獲利、EPS、毛利率、營業利益率、稅後純益率及EBITDA利潤率等同步創下歷史新高紀錄。

在疫情下最為逆風的長榮航空，第1季合併營收300.9億元，年增52.9％，稅後 純益33.5億元，每股純益(EPS)0.64元，為史上第五高，不只扭轉去年同期每股淨損0. 45元的表現，並連續四季獲利，在全球淒風苦雨的航空業中相對突出。