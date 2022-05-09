衛福部長陳時中今天首度透露，擬在7月將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類，下午疫情記者會時他進一步指出，當新冠肺炎被降為第四類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目。對此，有網友痛批：「無能的『症腐』下台吧！」

陳時中指出，當新冠肺炎被降為第四類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目，至於疫情高峰將落在5月20日至6月10日間是如何推估？他則說是依據國外經驗，以及國內確診數與傳染曲線進行，僅能當作參考，無法作為真的預測。

為降低急診人員壓力，陳時中也再次呼籲民眾不要擠爆急診，現在各醫院都在開設針對新冠的門急診，請民眾多加運用，或可至大型採檢站篩檢，目前許多基層診所也加入PCR採檢行列，等將來佈建的點夠多，就會要求醫院急診不再進行非必要的篩檢，最快1周內就能把問題解決。

對於陳時中的說法，不少網友紛紛湧入《中時新聞網》留言討論。有網友痛批，「是因為要選舉，所以沒時間公布？還是公布後會影響選舉，所以不敢公布」、「直接完全躺平裝死，真TMD好棒棒。世界果然跟不上台灣」、「直接躺平，黑箱到底。真是政府最大，愛怎麼搞就怎麼搞」、「大概是要選舉了吧？到時候誰公布數字，就是假新聞，罰三百萬」。