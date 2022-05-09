俄烏戰爭超過3個月，烏克蘭的頑強抵抗令多數國家佩服，除了武裝部隊的英勇以外，民眾的支持也很重要，在扎波羅熱附近的鐵工廠，原本是生產汽車材料的，現在利用自己的鋼材的認識，改成製作防彈裝甲，提供給前線部隊。雖然他們沒有什麼商業管理與品保標章，但憑著自己的實彈實測，仍保證裝甲的防彈效果。

美聯社報導，這個位在扎波羅熱的工業園區形成志願報國者的聚集地，他們生產各種物品，從防彈裝甲、防彈背心、反坦克障礙、迷彩網、便攜式暖爐等等，其中還有研發部門，一個部門專門研究車輛改裝，把小巴士改裝成防彈運輸車與救護車。有些材料必須向外國購買，例如防彈背心，他們利用眾籌資金向瑞典、芬蘭和比利時等地購買。

民營工廠生產的偽裝網。(圖/美聯社)

這個自願軍需廠是當地名望人物布薩羅夫(Vasyl Busharov)和他的朋友(沃夫琴科)的發想，很快的就到400多名志願員工的加入，他們來自各行各業，包括裁縫、工匠、司機，還有律師。律師幫他們接洽對外採購設備與材料的事宜，司機則將他們的成品運送出去。

52 歲的時裝設計師葛蕾科娃( Olena Grekova)說：「我的專長在這裡也能得到發揮。」她目前設計防彈背心與縫紉。

原本是服裝設計師的葛蕾科娃，現在幫忙設計防彈衣。(圖/美聯社)

當2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，葛蕾科娃正在泰國，為她的春季服裝尋找靈感。得知家園面臨戰火時，她不是想著留在國外避難，而是回家幫忙。她的她的丈夫和兩個成年兒子其實都勸她不要回來，「但我做了一個決定，我必須回去。」

她與布薩羅夫認識多年，得知有這麼一個志願後勤廠正在建立時，她在3月3日到家後就決定加入，從製作晚禮服改成功能性防彈背心。「這是個全新的體驗，其實也很有趣。」

在工業園區的另一部分，55 歲的波利圖拉(Ihor Prytula)正忙著製作新的迷彩網，他原先是一名家具製造商，在戰爭開始時，加入了這個團隊，他說自己曾有一些軍事經驗，所以很快就知道士兵需要什麼。

對於波利圖拉來說，這場戰爭不但是國仇，還有家恨。他 27 歲的兒子在3月下旬幫助疏散北部城鎮切爾尼戈夫(Chernihiv)的人們疏散時，遭到俄軍轟炸而身亡。

「戰爭和死亡，這是世上最糟糕的事，我深知這一點。是眼淚，是悲傷。」

戰爭一開始，布薩羅夫就招募志願者，第一天就有50人加入，第二天150人，第三天300人。他們一開始製作「莫洛沃夫雞尾酒」(燃燒瓶)，在10天內，就生產了 1萬4千個，後來發現俄軍進展有限，燃燒瓶用不到，轉向生產被稱為「刺猬」的反坦克障礙物，其實就是用三根以一定角度焊接在一起金屬架，就像在諾曼第灘頭的那些障礙。很快，烏克蘭士兵對布薩羅夫表示，他們真正需要的是防彈背心，請他們想想辦法。

但是學習如何製作如此專業的東西並不容易，布薩羅夫花了三天兩夜的研究，才明白需要做什麼。他們製作的防彈背心材料很簡單，就是鋼板，團隊檢查了各種類型的鋼材，測試並檢查子彈穿透力。有些輕巧但保護力不足，有些太重而無法裝戴，然後他們找到了汽車懸吊系統的鋼材，輕巧又夠堅固。

沃夫琴科還找到各種槍支，來測試他們的防彈裝甲的效果，用汽車懸架鋼製成的裝甲背心，打出了幾十個彈痕，但沒有一個能穿透。

布薩羅夫說，兩個月內他們生產了1800件防彈背心，目前還有大約 2000 件等待名單。沃夫琴科說，據說，有多達300人被他們的鋼板背心救了命。好評使他們更有幹勁，讓我們繼續前進。