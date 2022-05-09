新光三越獨家，小倉山莊春秋20入鐵盒裝，推薦價1110元。（新光三越提供）

SOGO忠孝館鯉魚黃金烏魚子鮑魚粽3入，840元。（SOGO提供）

SOGO復興館真的好海鮮餐廳－真的好手工湘蓮粽，單顆120元。（SOGO提供）

遠東百貨YOKU MOKU端午盛樂綜合禮盒，每盒14入780元。（遠百提供）

遠東百貨竹光杏仁純，禮盒共20包優惠價1000元。（遠百提供）

雖受疫情影響，但過節的「儀式感」可不能少，緊接著就是端午節檔期，百貨觀察，近期消費者送禮需求、預算金額都有明顯增加，百貨業者故擴大佈局品項，擴增近5成名粽、禮盒預購商品，加上獨家賣點，推估端午業績可年增2至7成，

新光三越端陽限定粽禮，由團隊親自走訪台北、台中共五家《米其林指南》必比登推薦餐廳，包括蔣宋美齡最愛的「滬舍餘味」、政壇人士最愛的30年老店「陸園」、新台菜餐廳「馨苑小料理」、牛肉麵界的勞斯萊斯「天下三絕」、平價版的鼎泰豐「李姐的店」，新光三越一次網羅5家必比登推薦餐廳，打出獨家選物賣點。

此外，呼應台灣超過6百萬的蔬食人口，新光三越此波更首度規劃蔬食粽、素粽、神農獎玉蘭花鳳梨等時令果物，及世界冠軍「興波咖啡」等蔬食者推薦禮盒，提供送禮新選擇；而今年甜品禮盒，也較去年增加超過7成品項，推薦如抹茶控必吃的「普門庵」費南雪、「東京香蕉」全新口味牛奶香蕉味巧克力餅乾夾心、「福砂屋」台灣首次推出的巧克力組合等，還有台灣「細鳳果茶」泡芙、台南佳里「金葡萄蛋黃酥」等多款獨家禮盒。

新光三越於全台實體店、App精選優惠、skm online、熟客系統皆能搶先預購，5月13日起，skm eats也提供會員在地好粽，及季節果物共15款禮盒外送服務，預計端午業績能較去年同期增加7成。

遠百觀察，今年米粽有幾大特色，包括鮮香、素粽，及米其林加持等趨勢。其中鮮香的食材有鮑魚、干貝、蟹肉、虎蝦、烏參、珠貝等，口味上以傳統為基調，用食材鮮香味勾出珍貴食材華麗感；素粽也是今年重點，茹素和追求養生的消費者漸增，都是素粽愛好者；而受專業認證加持的米其林，也等同口味推薦保證，送禮不失面子。

SOGO端午禮盒預購即起至6月6日登場， SOGO觀察，近年端午節送禮預算明顯提高，因此特別準備百款以上品項，提供多元選擇，預計有望帶動業績提升兩成。此外，復興館首度於5月20日至6月5日，在B3快閃櫃邀請「米其林一星餐廳」富錦樹台菜香檳，推出星級珍鮑干貝粽禮盒，滿足奢華饕客們的味蕾。

另SOGO復興館，也將於5月21日的14:30，邀請南門市場名店「億長御坊」師傅，現場示範包粽秘訣，限額15人。