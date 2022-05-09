「來吧！焙焙！」由主唱焙焙、焙檍、吉他手國國、貝斯手弘禮、鍵盤手小干及鼓手鳥人組成。（自主練習工作室提供）

成團於2006年，於2016年宣布休團暫別的獨立樂團「來吧！焙焙！」，由主唱焙焙、焙檍、吉他手國國、貝斯手弘禮、鍵盤手小干，以及鼓手鳥人組成，去年3月於「大港開唱」以六人完整編制形式回歸，讓許多等待已久的樂迷感動不已。樂團也於去年推出新歌〈回到現在〉，同時規劃了名的「回到現在」北中南巡演，無奈因遇上2021年全國三級警戒而忍痛取消，歷經近一年時光，「來吧！焙焙！」7日晚間上線了籌備已久的「回到現在」Live Session作品，將當時未盡的巡演以近50分鐘的同步錄音成像形式呈現。

此次 Live Session 中，樂團呈現了對許多經典歌曲長年重新演繹後的編曲版本，讓許多樂迷表示「好希望能夠聽到現場演出啊」；演出前半段，樂團以完整編制帶來四首經典歌曲，分別是〈問題與回答〉、〈無所畏懼與寬容〉、〈迷路〉和〈金子的心〉。中場段落時焙隆提到：「我們的音樂有一些重要的主題，反映了我們面對的人生課題，比如說對人生的想像以及人跟人之間的關係，尤其是面對自己心愛的人的掙扎、衝突與失望。」

歌序其實與對人生的體悟緊密連結，也希望樂迷能感受到他們的各種用心安排。焙隆說：「這次要傳達的主題是，過去做了一些事、現在做了一些事，我走了那麼遠的路，終於可以停下來好好想想過去到底發生什麼事情，然後回頭告訴你說，其實我是真的有得到一些東西的。然而，我得到那麼多東西其實都沒有辦法改變一件事：我只有活在當下才能繼續走下一步，好好面對未來。」線上首播時，樂團認真謝謝在螢幕前一同觀看線上首播的觀眾，並在留言區神秘兮兮地表示：「希望大家都能保持健康，尤其是在七月初啊。」暗示樂團可能會在7月舉辦專場演出，讓留言區頓時歡呼不斷。