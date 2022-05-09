高雄鹽埕區城中城大火奪走46條寶貴性命，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，拆除後將興建公園，城中城拆除工程預計5月底前完工，高市府9日舉辦新建公園公民參與說明會，與民眾一同討論未來公園的設計意象。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條寶貴性命，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，拆除後將興建公園，城中城拆除工程預計5月底前完工，高市府9日舉辦新建公園公民參與說明會，與民眾一同討論未來公園的設計意象。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條寶貴性命，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，拆除後將興建公園，城中城拆除工程預計5月底前完工，高市府9日舉辦新建公園公民參與說明會，與民眾一同討論未來公園的設計意象。（高市府工務局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鹽埕區城中城大火奪走46條寶貴性命，大樓經三大技師公會聯合鑑定判定為危樓，拆除後將興建公園，城中城拆除工程預計5月底前完工，高市府9日舉辦新建公園公民參與說明會，而被選定做為城中城區段徵收抵價地及社宅基地的七賢國中舊校址拆除工程預計於6月中旬完工。

高市府工務局表示，城中城危樓拆除工程按照原訂進度，預計將於5月20日完工，後續則隨即啟動原址改建公園的工程，高市府特別於昨晚舉辦新建公園公民參與說明會，讓里民充分反映意見，共同打造鹽埕新風貌。

高市府工務局長楊欽富表示，目前將新公園以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規畫，營造出深具高雄鹽埕在地特色的公園，現地改建後的公園，將會有大草坪、具備水景藝術及遊戲場的寬闊空間，街角廣場的開放性設計可提高使用者對於設施的親近性，呈現開闊通透的視野，同時兼具防災救難的功能。

此外，考量基地周邊大樓林立，後續將會由都發局同步啟動府北里環境再生工程，為周遭老舊建物立面執行拉皮整建維護作業，還會將周邊道路納入公園範疇，透過整體規畫及統合性空間營造，為居民帶來高質感的居住環境新體驗，並讓鹽埕舊城區注入新活力。

高市副市長林欽榮指出，市府特別邀請建築師張瑪龍及藝術家林熺俊聯手，為這座公園規畫設計，設計團隊採取「擁抱、接納」的概念，體現於公園的整體空間營造，府北路側留設大量綠地，透過開放的街角廣場引導人行動線，考量到陽光照射角度之設計，讓陽光灑滿公園，沒有一處是陰暗角落。

另外，兒童遊戲場、家長休息區及藝術水景的設置，則讓公園充滿多元機能性，夜間透過步道營造出豐富的光線變化，為使用者帶來「迎接、容納」的感受與體驗，涼亭廣場種植洋紅風鈴木樹，是希望運用顏色為空間充盈著安撫感，相信這些深具意涵的設計，將成為新生公園的在地特色。

七賢國中舊校舍原為鋼筋混凝土造地上三層之建物，地政局3月17日起開拆，目前進度為49.3％，僅剩南側結構體。拆除完竣後便接續執行廢棄物清運作業，整體工程有望於6月中旬提前完成。

依據該都市計畫，七賢國中舊址東側土地，0.62公頃為公辦600戶社會住宅，城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1500坪日照社福設施、1000坪青年共創空間，另0.58公頃則是原城中城土地所有權人的「抵價地」。

內政部今年3月16日聽取「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收案」公益性及必要性報告後辦理後續區段徵收作業，接續於3月23、25日辦理協議價購會議，總共72人辦理協議價購，並於5月8日陸續辦理移轉登記完畢。

區段徵收公聽會亦於4月22日召開，並以書面回復各土地或建物所有權人意見。目前正彙整區段徵收各項工作資料，將報送內政部審議計畫書，俟內政部土地徵收審議小組核准後即辦理區段徵收公告事宜。

此次說明會包括議員、里長、里民約有40人到場參與，高市議員李喬如表示，因為目前新建的共融公園都位在北高雄，希望該座公園興建時可以納入兒童遊戲樂園。另位議員蔡金晏則提出公園用地加入滯洪功能的建議，讓民眾在雨季時免於遭受淹水困擾。