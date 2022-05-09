全家（5903）今（9）日公布今年4月營收72.7億元，年增3.32％，累積前四月282.62億元、年增1.38％。全家表示，4月業績表現穩健向上，主要受惠店數、鮮食和一般商品皆成長。

全家4月鮮食業績年增近一成，包括主食、輕食小吃、飯糰、麵包等產品群業績皆上揚，其中網紅聯名商機奏效，與百萬youtuber滴妹創立的手搖飲品牌「再睡五分鐘」再度跨界合作，一口氣推出高達四種霜淇淋與五款茶飲，高人氣話題加乘高商品力，帶動霜淇淋與私品茶的銷售雙雙翻倍。

隨時序入夏，氣溫拉升，全家一般商品中的冰品銷售力道持續，年增一成。長期面則看好疫情下保健商機，自有品牌FamilyMart Collection在4月與中天生技獨家合作推出五款保健食品，會員App「全+1商城」保健館同步開館提供20家廠牌、近百項熱銷品，有效帶動保健品業績成長五成。

展望5月營運，全家表示，對應夏日消暑需求，飲品、冰品、鮮食輕食等品類都將積極搶攻升溫商機，並輔以飲料啤酒等聯合促銷活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收成長的動能。截至4月，全家便利商店總店舖數達4,030家。