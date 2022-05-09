有網友拍下某停車格內有輛共享汽車沾滿鳥屎，也讓其他網友笑歪「像集體拉肚子」。（翻攝自臉書爆料公社）

正真的「黃金地段」！臉書上流傳2張照片，照片中有輛共享汽車停在「炸屎停車格」，樹上則棲息著破百隻八哥，該車輛從車頭板金一直延伸到前擋玻璃，都沾黏滿鳥屎，也讓網友笑翻「絕無僅有黃金第一排」、「停車真的不敢停在樹下」。

臉書社團「爆料公社」分享2張照片，照片中有輛共享汽車停在「傳說中的炸屎停車格」，第1張照片可見該車輛從車頭板金一直延伸到前擋玻璃，沾黏滿滿的鳥屎，第2張照片則是樹上棲息著一群八哥，該貼文也寫下「才一個下午就這樣了」、「至少200隻八哥的屎量驚人」。

其他網友也分享，拍下鳥屎襲擊的車輛照片。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，驚呆網友紛紛留言表示，「哇！樹上那些黑黑的點，全是鳥耶！好驚人」、「絕無僅有黃金第一排」、「鳥：下面有一台白車，大夥預備備」、「這才是真正的『黃金地段』」、「哇塞！像集體拉肚子，鳥屎瀑布」、「停車真的不敢停在樹下」。

也有網友分享其他路段也有此種「奇景」，甚至有網友分享照片，「台中崇德路靠近洲際棒球場，一排樹上每到傍晚開始集體的黃金搖滾區」、「曾經在路上看到這台，是否直接報廢」、「如果是紅色鳥屎，這隻鳥肯定是痔瘡破了」、「台南蒜頭雞附近，老司機都不會停那格」、「台南市西門路和北安路路口附近，還有那邊7-11旁的機車待轉區」。