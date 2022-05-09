北市警中山分局某派出所游姓員警，日前與年輕女警餐敘，疑似趁女警酒後頭昏想睡，將女警帶到賓館休息，被控違反《性騷擾防治法》，游姓巡佐現已調離原服務單位，記過1次等待調查結果。

據了解，涉案的游姓巡佐，年約50歲，曾因介入他人感情糾紛，被列教育輔導對象，但因一線4星巡佐，在中山警分局某派出所，擔任帶班工作，因而與年輕女警有比較多的接觸機會，下班後會帶女警聚餐，今年2月間，游藉聚餐名義，與女警相約在餐廳，趁飲酒後女警覺得精神不佳，將人帶到汽車旅館。

女警醒來後發現自己躺在汽車旅館房間內，游姓巡佐則否認有任何不法行為，但女警認為，自己酒量還不錯，喝一點不會昏迷，懷疑遭下藥，離開後已到醫院抽血，並提出相關告訴，警局現已將游記過調地，性騷擾部分將由市府進行裁罰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障