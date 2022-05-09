日劇男神木村拓哉與工藤靜香的愛女木村光希（Koki）形象清新，遺傳到父母高顏值的她擁有甜美外型及修長身材，一出道便身兼多項品牌大使，獲媒體封為「最強星二代」。木村光希今(9日)在IG分享最新美照，身穿兩大精品FENDI和Versace的混血聯名款「Fendace」華服，不但「九頭身」比例完美展現，外衣一脫還曬出「零贅肉」完美腰線，結實腹肌線條引來4.5萬人按讚。

木村光希自2018年以模特兒身分出道後，憑精緻顏值與衣架子好身材火速成為品牌代言新寵。Koki今(9日)在IG分享最新穿搭美照，身上所穿貴氣華服大有來頭，是兩大精品FENDI（芬迪）和Versace（凡賽斯）的全新聯名系列「Fendace」，腳上踩著的則是以代表Fendi的FF Logo的迴紋線條裝飾而成的「Fendi First」高跟鞋；搭配木村光希本身凹凸有致的玲瓏曲線，星二代霸氣將品牌服飾魅力完美展現。

木村光希以黃白相間雕花外套搭配同款包包，「九頭身」比例將整體設計感撐得透發仙氣；Koki剛開始穿著華麗外套拍攝，沒想到一脫掉，裏面直接中空，白色小可愛搭配白色窄裙，隱約可見結實的腹肌線條，腰間「零贅肉」的好身材令人羨慕。除了這組照片，Koki的限時動態還有她穿上Fendace系列梳妝打扮，正為拍攝時尚大片做準備的樣子，只見她換上另一套黑色低胸背心，同樣展現性感又健康的魅力。

木村光希曬出「零贅肉」完美腰線，結實腹肌線條引4.5萬人按讚。（圖／取自木村光希IG）

木村光希頂著星二代光環出道，一舉一動都受到媒體高度關注，不僅自身外型亮眼仙氣逼人，她自己也對經營演藝之路付出十分的努力；今年Koki在恐怖大師清水崇執導的電影《牛首村》擔任女主角，首次演戲就是電影女主角，讓她在壓力下得以急速成長，未來發展值得期待。