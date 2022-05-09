華藝學童的「奇幻萬花筒」融入「克利」的版畫作品，形成與百年大師在舞台的不期而遇。(中華藝校提供)

巨大的蘑菇上休憩著蝴蝶，是華藝孩子們自己親手繪製的布景道具。(中華藝校提供)

中華藝術學校2022春季展演「咱的春天 咱的夢」系列「藝童藝世界–奇幻祕境」兒童英語歌舞劇，日前在大東文化藝術中心演藝廳登場，以想像力、文化力、藝術力結合國小學生在課堂所學的視覺創作、樂曲演唱及肢體表達，劇情內容峰迴路轉、扣人心弦，匯聚孩子們的創意與想像力。

劇中扮演女主角「愛蜜莉」的黃品蓁說，這個角色分由眾多同學來飾演，劇裡面各個不同階段中，都負有特殊且艱鉅的任務，因此艾蜜莉必須面對層層關卡，思考如何運用各項技能與資源來迎接挑戰。

擔綱劇情旁白的主持人洪浩予說，「奇幻祕境」的劇情除展現平日的學習成果，所繪製的視覺作品更與世界級大師作品相融合，包括盧梭、克利、梵谷、畢卡索等，彷彿自己的作品就是世界名著。

國小部主任羅淑芬表示，融合「部定、美語、藝術與人文」三合一的教學能量，「奇幻祕境」由老師引領學生創意發想、師生共同製作演出的背景、服裝與道具，並透過中英文沉浸式教學感受文字情感，再整合音樂、舞蹈、戲劇展演的形式來鋪陳劇情的發展。

校長吳梅嵩指出，華藝附小學生透過演出完美詮釋勇敢、開朗、積極、正向的人生觀，「藝術源於生活，應用於生活」，這與十二年國教所強調的「核心素養」不謀而合。