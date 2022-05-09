第一金控指出，4月份金控集團稅後淨利銳減至15.81億元，月減率17.6％，主要是銀行子公司單月損益較差所致。第一金集團累計今年前四月的稅後淨利達65.25億元，年減率7.8％，每股稅後盈餘(EPS)為0.50元。

整體來看，銀行營收表現穩健，證券因成交量縮受影響，人壽獲利由負轉正。

第一銀行4月份盈餘降至15.85億元，月減率16.8％，主要係較3月少了一次性呆帳回收所致。營收表現方面，淨利收受升息效益之影響，4月收益續推升至30億元以上，惟手續費及金融交易利得則較3月下滑。覆蓋率略降至614.58％，逾放比則維持在0.20％，累計今年前四月的稅後盈餘達64.02億元，年增率5.5％。

第一金證券因市場交易量下滑致經紀及自營業務獲利減少，4月盈餘降至847萬元，月減率86.0％，累計今年前4月的稅後盈餘達1.31億元，年減率78.1％。

第一金人壽因投資利益增加致人壽損益由負轉正，4月盈餘為312萬元，累計今年前四月的稅後盈餘為330萬元，年減率98.7％。