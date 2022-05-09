蔡英文總統提名親民黨祕書長李鴻鈞擔任監察院副院長，總統府於今（9日）送交咨文，咨請立法院行使同意權。立法院民進黨團總召柯建銘表示，人事案5月底前會完成，李鴻鈞是立法院老同事，以往政黨協商時，大家都稱為他為「小公道伯」，理性、公道都可以談的。

柯建銘表示，李鴻鈞的人事案5月底會完成，具有工程專業背景且對於台日關係付出很多，以往政黨協商時，大家都稱為他為「小公道伯」，相當理性、公道，政黨協商過程中什麼都可以談，相信國民黨團也不會反對。