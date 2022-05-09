新加坡建國總理李光耀生前針對國際政治局勢提出許多看法和預言，其中一些已被驗證，另一些則仍待事情演變。孫文學校總校長張亞中指出，李光耀說中國大陸崛起，而美國仍是強權，看法大致上是正確的，但李似乎沒有提到，美國如何面對崛起中的中國大陸；張亞中還說，目前美國有不少人希望台灣能扮演類似現在烏克蘭的角色。

張亞中今天(9日)在論節目《新聞大白話》中表示，李光耀提到中國將崛起，但美國仍然是強國，大致是正確的，但現在也出現一個問題，李光耀並沒有提到美國怎麼面對崛起的中國，這是美國從21世紀開始就面對的一個問題，「一個逐漸要挑戰它的中國」。

張亞中指出，在國際關係理論當中，有一個「權力轉移」理論，他進一步解釋，當另外一個強權的GDP，達到現在強權的70%至80%時，是戰爭最容易發生的時候。美國不甘心自己的全球霸權受到影響，而俄烏戰爭的遠因，則可以追溯到2014年美國的策劃。

張亞中直言，2004年左右，烏克蘭的顏色革命就已開始，透過顏色革命和阿拉伯之春等事件，美國了解到顛覆一個國家不需要動用武力，而可以利用意識形態和價值觀，當時有很多NGO就扮演了一部分CIA的角色。這次的俄烏戰爭當中，價值觀扮演非常重要的角色。

張亞中分析，現在中國大陸並不想跳進美俄鬥爭的陷阱，但白俄羅斯等國不斷提醒大陸「你會是下一個」，並呼籲大陸現在必須和他們一起對抗美國。不過，面對國際局勢和20大等問題，中國大陸會盡量避免國際間的衝突，以及兩岸之間的糾紛。

張亞中指出，而美國在思考的則是，是兩岸發生衝突對其有利，還是在關鍵時刻出賣台灣給中國大陸更有利？目前美國傾向於讓台灣在兩岸衝突中發揮不對稱戰力，扮演現在俄烏戰爭中烏克蘭的角色。