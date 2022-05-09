華南金控4月合併稅前淨利為17.74億元、合併稅後淨利為14.73億元；累計今年前四月的合併稅前淨利63.29億元、合併稅後淨利為51.64億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.39元，每股淨值為14.51元。

華南銀行4月合併稅前淨利為16.74億元、合併稅後淨利為14.04億元；累計今年前4月的合併稅前淨利60.85億元、合併稅後淨利為50.52億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.56元，每股淨值為22.28元。

東哥第一季每股稅後盈餘4.4元 創同期新高
訂單滿載 復盛第一季獲利、營收雙創高
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