曾多次質疑陳時中防疫措施的民進黨立委高嘉瑜，她今（9）日再度提出三點呼籲：快篩實名制，應開放可透過網站登記，直接在超商、藥局領取或寄送；國外寄回快篩跟血氧機自用都應放寬，不應要求再繳2000元規費；應免費派送快篩到各家戶，確保每人都有快篩。此舉引發網友回應表示：「佩服妳提出這幾點的勇氣」；但有網友擔心表示「議座這樣擋到很多藥商財路，要發表不自殺聲明」、「你慘了你，方丈為人很小心眼的」。

高嘉瑜今日在立院質詢後，又於臉書貼文呼籲，1.快篩實名制，應開放可透過網站登記，直接在超商、藥局領取或寄送。2.國外寄回快篩跟血氧機自用都應放寬，不應要求再繳2000元規費！3.應免費派送快篩到各家戶，確保每人都有快篩！

其中，高嘉瑜指出，台灣將血氧機視為「醫材」，一台動輒3000起跳，相較國外價格普遍在500元台幣上下，而且網路就買得到，實在又貴又不方便。而且民眾若想從國外網站進口購入血氧機，依食藥署現行規定，還要先繳納2,000元申請費用。

而快篩劑同屬醫材，也遇到了相同的問題：目前國內快篩一劑難求，許多民眾的國外親友都願意幫忙代購寄送回台，卻面臨高達2000元申請費、30到60天審查曠日廢時等難關。

她指出，許多民眾陳情，國外寄回自用的快篩現在都卡在海關，因為2000元規費比快篩還要貴，申請又耗時數月，只好無奈放棄，據了解，關務署統計現在至少1萬多組快篩卡關，不知如何處理。

所以，高嘉瑜呼籲，無論快篩劑或血氧機，應比照去年允許放寬民眾寄送或攜入血氧機的方式，簡化程序，在一定數量之下研議免申報免費用放寬。

對高嘉瑜的呼籲引發許多網友回應，有人讚許：「太棒了吧！高嘉瑜設想周到」、「難得有腦袋清醒的執政黨民代」；但也有網友示警：「你慘了你，方丈為人很小心眼的」、「議座這樣擋到很多藥商財路，要發表不自殺聲明」、「政府是疫苗快篩營利機構嗎」、「擋了貴黨高層財路..」。