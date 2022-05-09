橘子集團（6180）公告4月營收8億元，較前月減少17％、較去年同期增加6％。橘子表示，4月營收較前月減少，主要是因為第二季為遊戲產業淡季，且沒有大型活動所致。不過橘子旗下多款主要遊戲表現穩健，帶動4月營收較去年同期增6％。累計1～4月營收達42億元，年增9％，主要是受到《新楓之谷》營運續強，帶動今年營收較同期增長。

橘子表示，4月份遊戲事業多款產品推出遊戲改版活動，樂點GASH則在「GASH商城生日慶」及搭配通路抽獎活動激勵下，4月活躍用戶較去年同期增加241％。

橘子第一季單季營業毛利為15.9億元，年增30％；營業利益為7.9億元，年增83％，主要是因為高毛利產品組合比重提升及費用控管得宜，營業毛利及營業利益雙創單季新高；歸屬母公司業主稅後淨利5.2億元，年增69％，亦創下歷年來同期新高，每股盈餘達2.97元。

展望接下來營運，將有《天堂M》年中慶及《彈射世界》上線一週年活動，而5月有母親節檔期助攻，將可望帶動橘子支付、有閑電商整體交易量。

《新楓之谷》近兩年重新定位，帶動營收明顯成長，展望接下來營運，橘子旗下《新楓之谷》預期將陸續改版，期望能複製2021年的模式，帶動營收和獲利再創新高。《天堂M》的部分，該款遊戲已邁入第五年，將持續更新以維持熱度，法人預估，該遊戲的營收將較2021年持平或小幅下滑。而在自研手遊的部分，今年第四季～2023年將會推出《櫻桃小丸子手遊版》，《便利商店口袋版》則預計將於2023年推出。

此外，橘子也跨入區塊鏈遊戲，希望今年上半年與下半年各推一款區塊鏈遊戲產品。

在其他事業部分，GASH樂點將持續推出多元賦能NFT商品，同時將有全新服務「fun市集」上線，打造正版授權IP數位收藏品平台。橘子支付則將集中資源推行更好的帳戶服務及功能；果核數位「手機資安檢測雲端化」技術將於本季取得國際認證，並在下半年拓展至東南亞市場。

同時，橘子自去年開始也積極佈局媒體內容，並持續投資台灣原創內容，目前以beanfun!文學星與漫畫星為主要平台，預計三年內投入5億元資金，持續挖掘台灣IP。