弘朗生技公司位址登記在潮州鎮一處老舊民宅，屋主特別貼出告示，盼郵差將信件送往他處，顯然無人出入。（林和生攝）

被國民黨團質疑資本額僅新台幣330萬元，卻可承攬3.8億元400萬劑快篩劑標案，弘朗生物科技有限公司出面回應，面對嚴峻疫情根本沒有時間進行增資的表面工作，且從6月進口韓國銳偵（Rapigen）鼻腔快篩試劑至今，已售出300萬劑，強調他們是實實在在做生意的。

記者實際走訪弘朗生技公司登記位於屏東潮州鎮位址，車子從距離知名燒冷冰前的一處鬧區轉往巷道內，經過幾個轉彎來到一排屋齡明顯數十年的老厝，只見鐵門深鎖，經探詢鄰居後獲悉，此處少有人出入，進一步被問到這裡是否經營生技公司時，對方直接揮手答道「應該不可能啦！只是把公司掛名在這裡的」。

一旁鄰居也說，此處住的都是親戚，其中有住在台南的、假日才會回來老家。屋主特地在信箱貼上告示，希望郵差投遞信件時可以放到數百公尺外的另一處民宅。

記者進一步轉往郵筒上地址，並向應門的屋主詢問，對方態度低調表示，那邊已經租給別人，被問到租給什麼人、租多久？屋主都揮手不願多談，表示，你應該有公司電話，打給他們就知道了。

弘朗生技公司市場開發經理部經理林俊宏坦言，潮州登記處是負責人的古厝，由於公司客戶主要是醫院、診所及藥局，多是由業務對接出貨，根本沒人會在公司出入，所以也不需要多花錢租一個漂亮的店面，當初也是因為方便才會登記在此。

林俊宏表示，公司主要銷售動物檢測藥品，而韓國合作的廠商因應疫情研發快篩劑，當成功產出後對方詢問是否有需求，負責人聞訊後直接一口答應、也理所當然接下台灣代理。

林無奈表示，弘朗做生意都有所本，2020年4月新增可販售醫材項目通過後，去年6月開始進口韓國鼻腔快篩試劑，至今已售出300萬劑。他也解釋，要將表面財務搞得漂亮也可以，不過就是流於形式，何不認真把事做好？認為整件事情就是無妄之災。