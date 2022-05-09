公共電視第7屆董、監事審查委員會今（9）日舉行第三次審查會議，通過12位董事、4位監事，其中9人獲得全體14位委員一致通過。本日通過董事人數，加計2019年第一次審查會議通過的董事7人，總計通過董事19人，已達《公共電視法》第13條董事會應由17人至21人組成之法定門檻，公視第7屆董事會可望組成。

文化部長李永得表示，感謝所有審查委員的辛勞與支持，以及所有的候選人，對於未能通過的候選人亦表達深切遺憾。文化部將儘速依審查委員會決議，提送董、監事名單至行政院核定，完成法定聘任程序，期盼公視第7屆董、監事會儘速完成交接並開始運作。

本日通過的董事候選人，包括李志德（鏡週刊文化組副總編輯）、朱國珍（作家）、黃兆徽（台灣事實查核教育基金會教育總監）、黃心健（台灣師範大學設計學系教授）、郭力昕（國立政治大學廣播電視學系教授兼傳播學院院長）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）、施振榮（科文双融投資顧問股份有限公司董事長）、孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）、劉昌德（政治大學新聞學系教授）、林寬裕（台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）、洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）、林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程教授兼主任）等12人。

本日通過的監事候選人，包括：馬秀如（政治大學會計學系名譽教授）、王毓莉（中國文化大學大眾傳播學系教授）、高文宏（電影製片）、劉啓群（台灣大學會計學系教授）等4人。

2019年第一次審查委員會通過的董事候選人，包括王燕杰（公共電視台燈光師、公共電視企業工會理事）、舒米恩．魯碧（米大創意有限公司文化工作者／歌手／演員）、胡元輝（中正大學傳播學系教授）、徐瑞希（社團法人台灣外籍勞動者發展協會理事長）、陳湘琪（台北藝術大學電影創作學系及劇場設計學系教授）、廖嘉展（財團法人新故鄉文教基金會董事長）、盧彥芬（財團法人兒童文化藝術基金會執行長）；監事候選人：黃銘輝（台北大學法律學系副教授）。