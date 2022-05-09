前中國網球運動員彭帥自去年11月自爆與中共前高官之間的性侵疑雲後，其個人安全與言行一直受到國際網球界與媒體的關注。最近在意大利羅馬舉行的網球大師賽上，主辦單位卻偏偏在開賽前的練球時程表上鬧出烏龍，外界發現時程表中出現了彭帥的名字，引起網球界一陣錯愕。主辦單位雖為此道歉，並解釋是一位名為張帥的選手姓名誤植為彭帥，卻仍然讓彭帥再度成為全球關注的焦點。

綜合外媒體報導，彭帥自爆與中國高官之間的性侵疑雲後，彭帥一直未公開露面，引起國際網壇聲援。在消失約3周後，彭帥才公開露面，但卻改口自己未遭性侵，也沒有遭限制行動。不久後彭帥在2月7日宣布退役，不再參加網球賽事。

參加女子網球羅馬大師賽的大陸女網選手張帥（圖），在開賽前的練球時程中被主辦單位誤植為彭帥，引起外界的再度關注彭帥的話題。（圖／新華社）

不料，本周日羅馬網球大師賽在訓練日程中將另一位中國女子網球運動員張帥的譯名誤植為彭帥，在發現錯誤後，網球賽組委會為此對外公開道歉。來自大陸的張帥目前是全球排名第40位的選手，她已報名參加羅馬網球大師賽。

36歲的彭帥在11月初自爆與前中共高官之間不倫關係後，她的情況引起了很多人的質疑和關心。去年11月21日她與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫曾進行了一次視頻相見。此後彭帥又公開露面了數次，其中包括北京的冬季奧運會上。

世界女子職業網球協會主席賽門（Steve Simon）2周前表示，最近沒有與彭帥進行任何溝通，從北京冬奧以來，全世界也沒有見過彭帥，他表示在彭帥事件上沒有找到解決方案之前，今年世界網協賽事都不會重返中國。

外媒指出，周一開始的女網羅馬大師賽中，張帥將在首輪比賽中與意大利的瑪蒂娜．特雷維桑（Martina Trevisan）遭遇。