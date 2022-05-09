日圓對美元4月底貶破130日圓兌1美元大關，創20年新低，新台幣對日圓更是創下近25年新高，也讓哈日族摩拳擦掌，第一銀行特別推出限時搶匯優惠活動，線上結購美元、日圓外幣存款，各可享美元3.8分、日圓0.13分的高幅度換匯優惠。

第一銀行表示，將於5、6月份的7至17日，推出「007特匯季」匯率優惠活動，針對國際貨幣美元及深獲民眾喜愛的日圓存款，提供匯率折讓優惠，讓民眾在物價上漲時期，還能享有匯價「減」便宜的好康。

其中，新台幣對日圓4月底創下近25年新高，若與2年前新冠肺炎疫情初期相比，現在每換10萬日圓可省下約新台幣5,500元，或者每1萬元新台幣可多換約8,700日圓，快要是一張東京迪士尼樂園的門票，讓許多民眾相當心動。

第一銀行指出，客戶只要在每月7至17號銀行營業時間內，連結至「007特匯季」優惠活動專區網頁，點選「GO優匯」按鈕，接續以網路銀行結購美元/日圓外幣存款畫面指示交易，即可享有美元3.8分/日圓0.13分的換匯優惠。想搶便宜或有換匯需求的民眾，千萬別錯過難得的限時搶匯。

而美國聯準會（Fed）於5月宣布升息2碼，各國銀美元利率亦隨之水漲船高。第一銀行為持續深耕外匯及理財客戶的金融服務，5月底前同時推出利率高達2.05％的一年期美元優利定存，大幅超越新台幣同期定存利率；第一銀行「數位e指」外幣定存方案，不限新、舊資金均可承作，最低門檻只要3,000美元，是投資人穩健理財的最佳工具。

這場第一銀行匯、利率雙重盛「匯」的活動，僅限銀行數位通路辦理，鼓勵民眾少出門降低接觸，還可輕鬆享有貴賓級的理財優惠。