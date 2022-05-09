挾著利差擴大優勢與全球經濟成長看疲避險買盤搶進的雙重利多，美元漲勢欲罷不能，美元指數周一一舉衝破104大關，續創近20年新高。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周一亞洲匯市下午盤最高來到104.14，改寫2002年年底以來最高，漲幅近0.5％。美元對歐元最高來到1.0502美元，對英鎊衝至1.2265美元，對日圓漲至131.26日圓，漲幅介於0.5％到0.6％。美元指數今年迄今累計大漲近9％。

由於全球通膨飆漲、俄烏戰爭沒完沒了與北京及上海擴大封城管制，市場瀰漫著多重不安的因素，投資人唯一肯定的是美國利率會不斷調升，因此帶動資金搶進美元。

商品貨幣貶勢尤重，澳元摜破0.7美元大關，來到0.6999美元，大跌1％，創2月以來最低，紐幣對美元也下探22個月低點。

國民西敏寺銀行(NatWest Markets)發布研究報告指出，「美國利率走勢並非是支撐美元的唯一因素，烏克蘭戰爭與中國封城為全球經濟成長帶來下行風險，對歐洲與亞洲的衝擊將高於美國。」連傳統避險貨幣瑞士法郎表現都弱於美元，美元對瑞郎報0.9920瑞郎，上漲0.3％，創2019年以來新高。

俄烏情勢方面，為了徵召後備軍人，盛傳俄國總統普丁可能在勝利紀念日當天正式對烏克蘭宣戰，市場憂心情勢將進一步惡化。迄今普丁僅將對烏克蘭的攻擊定調為進行「特殊軍事行動」。

美國聯準會上周召開例會決議升息2碼，加上4月官方就業數據強勁，進一步強化市場加速升息的預期，利率期貨盤顯示，市場預估6月升息3碼的機率高達75％。

此外，美國周三將公布4月消費者物價指數(CPI)，市場高度關注數據變化，澳盛銀行指出，「年增率若低於3月的8.5％，市場可望暫鬆一口氣，若是進一步飆高當然就會強化聯準會下個月升3碼的預期，也會刺激美元進一步上漲。」