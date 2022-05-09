YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）日前拍片質疑知名直播主連千毅靠NFT敲詐，引起軒然大波，連另一名YouTuber聖結石也被點名「趕快出來給交代」；對此聖結石8日拍片澄清，強調絕對沒有欺騙粉絲。

百萬YouTuber聖結石才透露靠NFT賺進千萬元，卻無預警刪光所有頻道影片以及社群po文，僅留下「restart（重新開始）」，引起外界揣測，聖結石表示早在之前就於社群平台回應過被影射用NFT割韭菜一事，無奈觸及率不夠高，所以還是常被懷疑，因此拍片再度澄清，並關閉營利功能避免遭懷疑賺流量。

聖結石提到這次合作NFT前，已做足各式各樣的功課，也看過對方提供的規劃和樣品，甚至直接當面跟創辦人詢問：「這是不是一個割韭菜的項目？如果是，我真的不能參與」，確認不是想做資金盤後才答應合作。

聖結石表示雖然現在較少出現在社群平台，但一直活躍於NFT相關群組，如果有需要都歡迎TAG他，絕對不會搞消失，並澄清自己不是項目方，而是宣傳合作對象，但承認沒有說得很清楚，為此跟部分觀眾道歉。

聖結石也透露，看到勾惡點名質疑後，已私訊給對方，「勾惡團隊也表示明白，並期許我可以好好面對支持我的粉絲。對方溝通時立意良善，我能感受得到，也謝謝提醒以及回覆。」最後，聖結石相信影片創作者們以NFT當作題材，是為了讓大家知道高報酬的同時，可能會伴隨高風險，未來自己分享NFT相關訊息時，也會更清楚地說明，減少誤會的機率。