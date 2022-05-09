特斯拉創辦人馬斯克日前在推特做出驚人預言，認為日本若不挽救生育率，終將不復存在，且對世界造成巨大損失。此番言論也引起台灣網友討論，認為台灣少子化處境更加危險，會比日本更早毀滅。

馬斯克日前在推特回應，對日本生育率創下有史以來最大降幅的看法，大膽預言除非日本做出一些改變，讓出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在。此言論也獲得上萬次轉發，不少日本網友也認同少子化問題嚴重。

馬斯克的日本毀滅說，也引起台灣網友在PTT討論，認為台灣生育率全球最低，少子化問題更嚴重，「日本會消失的話，台灣會更快但沒人關心」、「日本看好了，台灣只示範一次」、「台灣不需要人，台灣只需要房子」、「台灣能生出晶片就好，沒人在乎出生率」、「台灣人以前還笑日本人口老化」。

也有網友分享另外看法，「自己都活得不爽了，生小孩受虐幹嘛」、「以前世界人口更少，人類有滅亡嗎？」、「底子夠厚的民族不會滅亡，台灣就不好說了」、「想太多，降到一定基數曲線就會和緩了，又不是所有日本人都不生小孩了」。

內政部今年1月公布2021年全台人口統計，全年死亡人數為18萬3732人，但出生人數僅15萬3820人，除了連續2年呈現人口負成長，出生人數更再創史上新低紀錄。行政院長蘇貞昌3月備詢時表示，今年育兒政策投入800億元，未來還會提高至1千億。