國內汽車金融龍頭和潤企業(6592)營運績效亮眼，2022年第1季合併營收達51.84億元，年增25.85％，合併稅後淨利9.68億元，年增7.20％，每股盈餘（EPS）1.69元，年增11.18％，合併保有資產逾2140億元，年增27.0％。

和潤總經理林彥良表示，台灣目前雖有疫情、通膨、升息、缺車等情勢干擾，但和潤近年多角化策略成效逐漸浮現，帶動整體業務持續穩健成長；大陸則因部分地區採封控政策，部分客戶繳款受到影響，但子公司和運國際租賃與客戶仍保有聯繫、掌握狀況，待封控政策調整後，客戶繳款應能恢復以往水準，故目前大陸整體營運尚屬正常。

新冠疫情壟罩國際逾2年，和潤靠著多元化佈局，除原有的汽車、機器設備分期付款及應收帳款受讓業務外，近年跨足大型商用車、機車、一般商品、綠能等事業，加上數位策略執行得當，讓營運風險大大降低，各項營運數據指標皆穩健成長。

和潤表示，第1季受惠於中古車、機車分期業務雙位數成長，以及整體應收帳款淨額持續累積，因此締造了合併營收、保有資產歷年新高紀錄，合併稅後淨利、每股盈餘歷年次高紀錄。另4月份自結合併營收17.67億元，年增24.29％，累計今年前4個月合併營收達69.51億元，年增25.45％，今年營收仍維持一定成長水準。