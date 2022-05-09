王欣晨從小在爸爸教導下打高爾夫球，球技不錯。（粘耿豪攝）

王欣晨和嘻小瓜日前相約打高爾夫球，切磋球技。（粘耿豪攝）

王欣晨和嘻小瓜為了即將到來的演唱會，正在閉關練舞。（粘耿豪攝）

王欣晨（Amanda）最新EP《Start a New Face》，搭上TVBS偶像劇《機智校園生活》大受歡迎，乘勝追擊宣布將於5／15、5／21分別在台北、高雄舉辦演唱會。嘻小瓜是高雄場嘉賓，也是她的愛情顧問，王欣晨每一任男友都是渣男，還曾慘遭５劈，嘻小瓜直言：「她談戀愛就陷入盲點，有被虐症！我給她很多建議，她都聽不進去。」

王欣晨前男友控制慾強、脾氣大，不讓她跟異性接觸，她卻以為對方很愛自己，直到看見他手機來電顯示其他女生的名字，她才查覺對方劈腿，而且不止一人，她說，「2個還可以接受，5個就不行，失望會累積，到一個點我就直接提分手。」

她失戀後找嘻小瓜訴苦，兩人成為閨密，嘻小瓜說：「以後有人要追她，先經過我這一關。」王欣晨則笑說，因為疫情都宅在家，很久沒認識新朋友，被問到心目中的理想型？她高喊「我要專情的」，更直言「我的菜是張藝興！」

王欣晨人氣夯，《Fantasy》演唱會照常舉行，她坦言擔心疫情，「怕被罵怎麼沒有延後，怕很多人不敢來」，呼籲到場的歌迷務必戴好口罩。她正在專心練舞，心情緊張，因為10首新歌都是唱跳曲風，希望呈現最精彩的演出。

她跟嘻小瓜除了練舞，日前也相約去打高爾夫球，她說，從小跟爸爸一起去訓練場，被告誡「妳要會打高爾夫球出去才能談生意賺錢」，她努力學習籃球、羽球、桌球、高爾夫球，目標是成為運動員，練球過程中「我斷手斷腳都斷過，再接回來」，後來跳舞變成興趣才決定進入演藝圈當歌手。

她練舞壓力大時，會小酌紓壓，被嘻小瓜爆料她酒量好，一人可喝3、4瓶紅酒。日前大地震，嘻小瓜關心家住24樓的她「還好嗎？」沒想到她當下反應竟是張開雙手護住酒櫃，驚呼：「還好！我的酒都沒有倒。」她還因為喜歡灌人家酒，小小年紀就被朋友封為「酒國女英雄、撒旦」。

王欣晨《Fantasy》演唱會臺北場將於5／15（日）下午五點半在三創生活園區 「Clapper Studio」舉行，高雄場則在5／21（日）晚上六點半在漢神巨蛋「空中花園」盛大舉辦，索票請洽「KKTIX」。

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