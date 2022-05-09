臉書《靠北police》有網友投稿爆料，並傳上1張照片，貼文指出「屏東縣警察局國境之南分局，偵查隊邱隊長，在越南店喝酒摸小姐的模樣」，照片中男女未戴口罩，未保持距離，男子疑似伸手觸摸身形豐盈女子胸部；事發後警局緊急懲處，將邱姓隊長調離非主管職；網友也補刀「這種啃的下去？龍騎士」、「吃這麼油，不怕三高？」。

一名網友在臉書社團「靠北police」投稿爆料，其貼文寫下「屏東縣警察局國境之南分局，偵查隊邱隊長，在越南店喝酒摸小姐的模樣」；照片中兩人不僅未保持安全距離，也沒有戴口罩，男子雙手疑似伸向身形豐盈女子胸部，女子則將手放在男子「雙腿之間」。

照片曝光後，也讓網友紛紛留言表示「頭燈故障檢修」、「胃口這麼好喔」、「這間店消費是不是不高」、「口味這麽重」、「這種啃的下去？龍騎士」、「在找彈殼啦」、「尋求母愛吧」、「吃這麼油，不怕三高？」。

屏東警方表示，9日臉書社群刊登一張偵查隊邱姓隊長，在包廂內與女子有親密舉動，疑涉足不妥當場所，違反警風紀，警局立即依違反「警察人員非因公涉足不妥當場所」規定，將邱員予以記過並調整為非主管職務，同時追究相關人員考監責任。

屏東警察局長劉印宮對於員警涉足不妥當場所表示深感痛心及震怒，平時即三申五令要求同仁勿涉足不妥當場所，並對於員警違紀行為，均秉持不庇縱、不護短之立場與決心，要求從嚴、從速查辦，以維護良好警紀。