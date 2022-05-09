目前已經是汛期，甲仙工務段籲請民眾避免在汛期上南橫公路，以策安全。（甲仙工務段提供／林瑞益高雄傳真）

目前已是汛期，交通部公路總局甲仙工務段9日晚間表示，因5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，且中央氣象局擬於5月14日至16日發布豪大雨特報，預測日雨量將達100至200mm，南橫公路臨105線0K至44K（梅山口至向陽）於5月14日至16日實施預警性封閉。

南橫公路梅山口至向陽段於5月1日有條件開放以來，吸引大批遊客進入山區。南橫臨105線0K至44K路段開放時段為每日上午7時至下午2時前進入，並於下午5時前離開管制路段，且每周二、四不開放。

甲仙工務段說，目前已是汛期期間，南橫路段近日山區天氣不穩定，短時雷陣雨造成該路段經常發生落石，經研判氣象水情資料，因5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，且中央氣象局擬於5月14日至16日發布豪大雨特報，預測日雨量最高達200mm，雨量值超出本管制路段封路標準大雨等級以上，預訂於5月14日至16日實施預警性封閉。

甲仙工務段呼籲，該路段已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，請民眾於上述時間勿上山。