振宇五金（2947）4月營收達1.50億元，較去年增加9.20％；累計前四月營收5.86億元，較去年增加6.08％，除同店營收持續成長外，加上新展店門市營收發酵，為整體營收成長帶來不少助益。

為了提升專業五金市場市占率，加速展店速度，原設定年底達70間的展店目標，截至目前已完成簽約的門市數達68間，已完成簽約的區域包含桃園市春日路、高雄市小港區、屏東縣屏東市及預計5月份即將開幕的台中市梧棲區，另尚有其他地區展店案已經進入簽約階段，有望於年底前提前達標70間展店目標。

今年4月中旬，振宇五金為了體恤員工過去的辛勞及IPO階段的努力，已進行全體調薪並積極招募更多人才加入，期透過人才培育與完善福利制度留住人才及凝聚員工向心力。

此外為走入社區，成為社區專業修繕教學中心，今年度振宇五金參與台中梧棲社會住宅計畫案，門市亦預計於5月下旬開幕，未來將透過社群專業諮詢服務及實體修繕教學課程，帶動DIY風氣，提升門市業績成長。