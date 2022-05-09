（愛地雅第一季獲利報喜，單季獲利是去年一整年獲利的五成。圖／曾麗芳） 自行車代工廠愛地雅（8933）第一季獲利報佳音！愛地雅今（9）日公布第一季合併營收11.31億元，年增逾23％；稅後淨利0.42億元、EPS 0.14元，不僅獲利翻倍成長，單季獲利是2021年全年獲利的五成，且三率三升創下七年來新高，毛利率重返兩位數。法人表示，愛地雅在經營團隊不斷強化車架設計能量、整合電控系統及投資生產自動化設備，大幅提升產品質量，不僅訂單滿手，近期再獲得歐美新創電動輔助自行車（E-bike）獨角獸公司訂單，預期自第四季起營收逐月開始發酵，愛地雅2022年全年營收看增四成，獲利大幅成長可期。愛地雅2021年合併營收46.13億元，年增近15％；稅後獲利0.82億元、年增6.4倍，EPS0.29元，獲利創下近五年新高，營運出現轉機。愛地雅表示，自疫情爆發以來，歐美各國政府推出現金補貼或減稅政策，支持購置電動輔助自行車並廣設自行車專用車道，以及因應氣候變遷全球開始重視環保減碳等利多因素，自行車產業近兩年迎來史上最好的黃金年代，自行車供應鏈積極在國內外擴廠因應！愛地雅進一步表示，台灣自行車整車出口歐洲得支付高關稅，但零件、半成品從波蘭出口關稅卻不用5％，還能省下海運費，因此愛地雅將擴大波蘭生產基地，應對全球貿易障礙、傾銷稅壁壘及短鏈供應，貼近消費端市場；此外，愛地雅透過調整集團內各廠接單結構，策略結盟東南亞組車同業，做最有效率運用，因應滿手的新訂單與續單。