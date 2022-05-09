受惠硫酸鉀、散裝運價雙雙走高，東鹼（1708）營運、獲利翻倍衝。第一季營收19.11億元，季增兩成、年成長125％；毛利率41.49％，比去年同期24.32％跨步躍進；稅前淨利4.75億元，稅後盈餘3.75億元，年成長 617.07％；EPS 1.51元，創單季最強表現、年增614％。

此外，雖然化肥行情短線漲幅已高，但在烏俄戰爭未歇之際，行情居高不下，東鹼4月營收6.2億元，月減4.32％，年增49.44％；4月營收25.31億元，年增100.66％。

全球化肥龍頭廠Nutrien示警，全球鉀肥出貨量大幅下降，供不應求可能延續至2023年；另一化肥巨頭Mosaic也表態，在可預見的未來鉀肥將持續吃緊，且供應缺口恐要二～四年才能補上。

東鹼硫酸鉀營收占比約51％；輕便型散裝貨輪營收比近36％；另有純鹼貿易約13％。俄羅斯為全球肥料的龍頭出口國，戰火中斷俄國肥料輸出，導致肥料價格水漲船高、產品供不應求。受惠硫酸鉀、散裝運價雙雙走高，第一季營收營收展現連三月年增翻倍強勢佳績。

分析師表示，鉀肥是肥料中可溶性鉀的來源，尿素是肥料原料。俄國和白俄羅斯分別是全球第二大和第三大鉀肥生產國。巴西、印度、美國、中國是最大肥料消費國，這些國家多仰賴進口肥料。

2019年俄國是氮肥的頭號出口國、市占率達17％，是世界第三大磷肥（phosphate）外銷國。國際制裁俄羅斯、航運商避開黑海地區、西方銀行和交易者閃躲俄國商品等變數，讓農民取得肥料的能力出現不確定。中國近期硫酸鉀較4月底上漲6％，達每噸人民幣5,300元。